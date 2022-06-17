中職／富藍戈適用3+4隔離新制 若上一軍誰將領機票？

富邦悍將隊上半季淘汰指數只剩5，距離排名第1的樂天桃猿隊還有14.5場勝差，形同爭冠無望，球團瞄準下半季，今天宣布簽下新外援，也將是陣中第5位洋將，而富藍戈（Enderson Franco）適用3+4天的入境檢疫新制，將是一大利多。

悍將今天宣布新洋投，就是先前傳出有美、韓職棒經驗的富藍戈，預計在19日抵台，而台灣入境檢疫3+4天的新制從15日上路，隔離天數大幅縮短，富藍戈將可快速投入戰場，待他調整到位、上一軍之日確定，也將有洋將要「領機票」。

悍將目前已註冊滿額的4名外籍選手，一軍有洋投羅力、范米特及禁賽中的威迪茲，二軍則有洋砲霸帝士。

羅力今晚將在新莊球場登板，面對統一獅隊挑戰生涯百勝，長期為悍將提供穩定、可靠的戰力，范米特的先發表現也相當穩定，若屆時要升上富藍戈，預料以註銷霸帝士及威迪茲機會較高。

霸帝士來台至今始終未打出洋砲效益，攻守成績都欠佳，目前在一軍累積46打數敲出8安打、打擊率1成74，已經兩度被下放二軍，最近一次為5月21日下放，在威迪茲禁賽10場、占1個名額的情況下更無回歸一軍空間。

威迪茲出賽8場（7場先發），拿下2勝5敗、防禦率4.03，球速雖快，但控球也很驚人，本季以12次暴投居聯盟暴投王，日前因遭到抓包投球使用外部物質，正處於球監中，下周就將期滿回歸，也可能會是他的期末考。