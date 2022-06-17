中職／洋悍將報到！富藍戈19日抵台 衝擊下半季冠軍

富邦悍將隊今天宣布洋投補強，新添人手就是先前傳出有美、韓職棒經驗的Enderson Franco，譯名富藍戈，預計19日抵台後展開隔離相關程序，為悍將衝刺下半季冠軍增添重要戰力。

來自委內瑞拉的右投富藍戈今年29歲，身高185公分、體重109公斤，2010年以17歲年紀進入美國職棒系統，並在2019年效力舊金山巨人時升上大聯盟，在大聯盟留下5場出賽的成績，合計5.1局失2分、有4次三振。

2021年富藍戈轉戰亞洲，曾加盟韓國職棒效力樂天巨人隊，全季37場出賽（27場先發、10場後援），繳出9勝8敗、防禦率5.40的成績，全季投出124次三振。今年富藍戈則效力墨西哥聯盟都蘭將軍隊（Generales de Durango），出賽6場投28.1局，被敲39支安打，投出24次三振。

富藍戈預計在6月19日抵台，在完成防疫隔離程序後即投入球隊訓練。悍將期盼富藍戈加入後能更厚實球隊外援戰力，並藉其豐富的職棒經歷，幫助球隊在下半季爭取佳績。