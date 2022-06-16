中職／相隔62天登板 陳冠宇感受到「被照顧」

樂天桃猿隊先發投手陳冠宇相隔62天登板，繳出5局失1分成績，能夠解除敗投，加上球隊贏球，陳冠宇笑說：「有被照顧的感覺真好。」

猿隊今晚在天母球場以4：2擊敗味全龍隊逆轉勝，陳冠宇原本敗投候選人的身分隨著隊友林承飛在6局上的追平安打解套，總計88球投完5局，被敲4支安打，另有2次保送。

對於陳冠宇歸隊首戰，曾豪駒說：「表現很好，控球都有投到捕手要的位置，但畢竟是2個多月沒比賽，第一場體能比較無法拉長，設定就是80幾球要換，整體來說有達到預期。」

陳冠宇也說，畢竟是久違登板，一開始就想說全力以赴，「不太去想配速，後半段才想說用節奏去對決打者，但沒有好的效果，體力方面還需要調整。」

整體的感想，陳冠宇說：「有被照顧的感覺真好。」除了感謝今天隊友、野手的幫助，陳冠宇也提及隔離期間後勤團隊的支援，「都有被照顧到。」