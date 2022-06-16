中職／歸隊首安就當英雄 陳晨威叫到沙啞

樂天桃猿隊靠著9局上大反攻，單局3分逆轉，以4：2擊敗味全龍隊，敲出勝利打點的陳晨威喊到沙啞，因為這是他隔離出關後的第一支安打，感覺「瞬間解放」。

猿隊今天先在6局上靠著林承飛安打追平比數，只是7局下被李凱威敲出超前安，面對1：2落後進入9局上，郭嚴文、林承飛兩支安打攻占一、三壘，朱育賢滾地球打回追平分，也因對手失誤延續攻勢。

無人出局一、二壘有人，張閔勛觸擊失敗變雙殺，下一棒陳晨威本來還在設定攻擊策略，轉念一下「隨便啦」，不給自己壓力，反而敲出右外野安打，打回超前分，加上後續林立敲出滾地球造成對手失誤，猿隊拿下單局第3分。

拿下本季對戰龍隊8連勝、跨季9連勝，猿隊總教練曾豪駒坦言這一勝，「有點Lucky，自己沒有打得非常好，主要是陳晨威歸隊後第一支安打，很關鍵，要歸功球員，最後一局有把握住，沒有放棄，今天天氣不穩定，確實有很多變數。」

陳晨威先前因染疫缺陣，6月11日歸隊後連13打數未敲安，包括今天前2打數1次滾地出局、1次三振，終於在9局關鍵時刻當英雄，陳晨威說：「感覺心開了。」

先前一直敲不出安打，陳晨威心裡覺得，「一直浪費出局數、對球隊沒有幫助，現在戰績接近，大家都想幫助球隊，有那種責任感。」歸隊首安就是關鍵一擊，「終於瞬間解放，站上壘包後喊到沙啞。」

由於另一地統一獅隊以1：6輸給富邦悍將隊，猿隊與獅隊又拉開到1.5場勝差，續居上半季龍頭，曾豪駒表示：「有拉開，但不會因此放鬆，球賽的品質還是要把握住。」