中職／紀錄上一球未投 賴鴻誠熱身傷退仍算出賽

樂天桃猿左投賴鴻誠今天在7局下登板中繼，沒想到才練投2球，就因身體不適退場，由於是主審認定傷退，即使紀錄上一球未投，賴鴻誠也算是出賽一場。

今晚樂天桃猿隊與味全龍隊在天母球場交手，7局上打完雙方1：1平手，7局下猿隊推上賴鴻誠接替，但練投到第2球，賴鴻誠突然感覺到身體不適，右手扶著腰部，投手教練及防護員上來觀察後，決定換投。

即使還沒面對到打者、紀錄上一球未投，由於是主審認定下退場，賴鴻誠這場還是算出賽，在紀錄上十分少見。

根據棒球規則5.10（i）條規定，若投手已經上場越過界外線，走向投手丘就投手板位置準備展開該局時，即必須完成投球至第1位擊球員出局或上壘，但主審認定投手因受傷或疾病無法投球時除外。