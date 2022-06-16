中職／出運了！江少慶7局好投有援護 本季首勝入袋

富邦悍將隊先發投手江少慶今晚投出8局失1分的好投，加上隊友大力支援了6分，最終就以6：1擊敗統一獅隊，中止悍將2連敗，江少慶也終於進帳本季首勝。

江少慶今年開季遇到低潮，賽前防禦率6.20，吞下0勝4敗的另一部分原因，也是投了6場、24.2局期間，隊友只打下2分援護，5月6日對樂天桃猿隊即使投出7局無失分，還是無關勝敗。

今晚江少慶以95球投完8局，局數創本季個人新高，被敲出5支安打，另有6次三振、1次四壞保送，唯一失分是4局上1出局後投出保送，之後被胡金龍敲安形成一、三壘有人，陳鏞基滾地推進丟掉1分，防禦率也下降到4.96。

悲情場景沒重演，悍將1局下就先攻下3分支援江少慶，林哲瑄、張冠廷敲安後，雙盜壘成功進占二、三壘，范國宸雖被三振，但林益全敲出適時一擊，打下2分，2出局後戴培峰、王詩聰2支安打再添1分。

3局下張冠廷三壘打加上范國宸一壘打追加1分，8局下范國宸再敲出本季首轟，一發陽春砲，加上後續林益全、戴培峰2支二壘打，單局再攻2分。

打線大力支援，讓江少慶進帳本季第一勝，上一次拿下勝投已是去年11月10日最後一次登板對上樂天桃猿的8局無失分比賽。