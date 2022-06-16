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中職／隔離被「砰砰砰」聲吵到 曾豪駒很欣慰

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（右）。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（右）。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊總教練曾豪駒在隔離期間被「砰」、「砰」、「砰」的聲音吵到，原來是球員在房間裡自主訓練發出聲響，猿隊在球員隔離防疫期間提出的「體能包」，不僅附上器材還有訓練菜單加圖解，全「猿」歸隊後馬上進入狀況。

猿隊先發投手黃子鵬昨天在隔離出關後的首戰投出7局無失分好投，賽後感謝後勤團隊提供協助，讓他能夠保持訓練、無縫接軌，這項好處不僅投手收到，野手們也都有客製化菜單。

猿隊在5月4日到15日取得7連勝，17日輸球後，隔天開始陸續有球員確診，到5月25日開始因疫情停賽，期間勝差被統一獅隊追近，不過6月3日復賽後，猿隊7場拿下4勝3敗，還領先半場勝差。

球員歸隊後立刻提供戰力，隔離期間的體能維持是原因之一，曾豪駒表示，球團給予球員的防疫體能包中，有球團與防護、體能團隊加上醫院共同設計的課表，前三天針對呼吸不順做調節，後面漸進式恢復訓練，很快就能銜接上來。

曾豪駒也笑說，自己有天被隔壁大聲噪音吵到，才發現原來是自家球員在做操，「還好沒有其他人投訴。」至於是誰這麼上進？曾豪駒還沒找到人。

曾豪駒 樂天桃猿 統一獅

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