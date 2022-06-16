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中職／投手郭俊麟跳過1次先發 申皓瑋近期回悍將一軍

中央社／ 新北16日電
富邦悍將投手郭俊麟。 報系資料照
富邦悍將投手郭俊麟。 報系資料照

富邦悍將總教練丘昌榮今天表示，考量下週賽程密集，為了保護昨天剛先發投手郭俊麟，將跳過1次先發，暫下二軍，而先前染疫外野手申皓瑋可望近期回到一軍。

中華職棒富邦悍將陣中最早傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診的投手江少慶，日前已重回先發行列，而外野手申皓瑋、投手陳鴻文，分別在6月2日、4日傳出快篩呈現陽性。

丘昌榮今天賽前接受媒體聯訪時表示，申皓瑋目前在二軍調整，狀況不錯，近期若有機會，就會讓申皓瑋回到一軍行列。

投手陳鴻文今年出賽7場，都是先發，至少投滿5局，拿下1勝4敗，防禦率3.27，談到陳鴻文何時能歸隊，丘昌榮表示，由於陳鴻文才剛結束隔離，加上投手先發至少要有能負擔投80球的體力，因此還需要一點時間調整。

對於投手郭俊麟昨天對中信兄弟先發投2.2局失7分，5分責失分，今天下二軍，丘昌榮解釋，由於下週賽事較為密集，考量郭俊麟歷經開刀、復健後，去年11月才回到投手丘，為了保護他，因此跳過1次先發。

丘昌榮也分享近期投手布局，預計將升上1名二軍先發投手頂替，而今天剛升上一軍的投手洪聖欽則將在牛棚待命，擔綱長中繼的角色。

另外，悍將洋投威迪茲6月2日投球使用外部物質，遭聯盟禁賽10場，罰款新台幣1萬元，預計下週解禁，丘昌榮表示，目前威迪茲仍占一軍名額，待禁賽期滿，就會讓威迪茲先發。

丘昌榮 申皓瑋 陳鴻文

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