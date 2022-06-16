中職／曾仁和久違登板 曾豪駒點出一處不穩
樂天桃猿隊投手曾仁和因傷下放二軍後，昨天在未來之星邀請賽中登板，對上業餘成棒安永鮮物隊投出5局無失分表現，過程中僅被敲出1安，不過猿隊總教練曾豪駒觀察，曾仁和失投球仍偏多，對上一軍有可能被掌握住。
曾仁和今年春訓數度被強襲球打到腳，開季首戰在4月10日登板時，僅投0.1局又被強襲球打傷，造成右膝骨裂，直到昨天才首度登板，以55球投完5局，被敲1安，另有2次三振、3次四壞保送。
成績看起來不錯，不過曾豪駒認為，曾仁和還不會那麼快拉上一軍，「感覺上還差一點，控球還需要一些時間，昨天球能夠投進好球帶，不過失投的球也不少，如果在一軍很可能被掌握住。」
猿隊昨天迎接黃子鵬染疫後久違登板，今天換陳冠宇相隔62天回到一軍投手丘，差曾仁和就可回到今年開季原本預設的先發輪值陣容。
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