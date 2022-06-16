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中職／相隔605天站上一軍投手丘 賴智垣更有自信

中央社／ 新北16日電
賴智垣。 富邦悍將提供
賴智垣。 富邦悍將提供

中華職棒富邦悍將投手賴智垣從被釋出到重新獲得機會，昨天相隔605天再度站上一軍投手丘，讓他感觸良多，相較於2020年，他今天表示，過去曾怕自己被取代，現在變得更有自信。

賴智垣2018年選秀會第4輪被Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）選中，2019年、2020年都有出賽紀錄，但2020年一軍僅出賽2場，去年季後被釋出，今年春訓曾到味全龍隊測試但未獲青睞，後來加入富邦悍將。

賴智垣昨天首度升上悍將一軍，面對中信兄弟打者，投2局無失分，用25球，被敲1支安打，送出1次三振，而他前一次在一軍出賽，已是2020年10月18日，同樣是對中信兄弟上場中繼。

悍將總教練丘昌榮表示，近期牛棚有些狀況，因此昨天將近期在二軍表現不錯的投手藍愷青、賴智垣升上一軍，看起來選手都有發揮自身優勢。

丘昌榮指出，觀察昨天賴智垣球速約144公里，「進壘的位置可以再好一點」，他認為賴智垣很久沒在一軍出賽，第1場出賽一定有些壓力，希望賴智垣越投越好。

賴智垣從被桃猿釋出，到披上悍將戰袍，他分享升上一軍的心情，「感覺有點陌生，又有點興奮」，而從完全沒有到重新擁有，也讓他感觸良多，甚至前一晚還有點睡不著。

不過，相較於2020年站在投手丘，賴智垣認為，現在的自己變得更有自信，「那時候擔心被取代或失去，現在重新擁有，不會怕失去」。

丘昌榮 富邦悍將 中信兄弟

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