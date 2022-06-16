中職／鋼龍去哪兒？葉總：我相信會留下來
韓職球團向中職提出對鋼龍的身分照會，味全龍隊總教練葉君璋老神在在，「我相信他會留下來。」不過隨著鈦龍離隊，接下來補強方向將先找洋投。
味全龍領隊丁仲緯昨天證實，13日接到韓職球團的照會，也詢問起鋼龍合約、買斷金狀況，鋼龍今天受訪時表示，目前留隊機會是「一半一半」。
「還沒確定當然是說一半一半。」葉君璋表示：「但心裡應該是有想法，我相信他會留下來，打球都有壓力，但他在這邊可以開心享受壓力，相信他也喜歡這點。」
而另名洋砲鈦龍昨天確定離隊後，也在社群媒體上抒發「只打了8場」，葉君璋表示，只打8場原因跟中間受傷有關，「但是也很感謝他這8場的付出。」
龍隊今年還有洋將優惠，可比其他四隊多一人，未來尋找戰力會以投手優先，葉君璋解釋，目前布理悍、鋼龍是先發，伍鐸放在後援，投手相對沒有辦法承擔受傷風險，「野手還好，比較擔心少投手，如果鋼龍確定續留，壓力就會比較小。」
另名洋砲龍德力從昨天開始隨隊一軍，也都正常打擊、守備練習，葉君璋表示：「比賽是另一回事，如果二軍可以就會讓他去比。」龍隊二軍昨天合計有19名球員染疫，賽事暫時打不成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言