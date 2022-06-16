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中職／鋼龍去留今晚有答案 不預立承諾原因老婆最知道

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒味全龍投手鋼龍（右）。圖／聯合報系資料照
中華職棒味全龍投手鋼龍（右）。圖／聯合報系資料照

韓職球隊向中職發出正式照會，味全龍隊的鋼龍是鎖定對象，今天賽前接受媒體訪問時，鋼龍認為選手流動是正常之事，目前的時間點來說，去留機會各半，「今晚會有更明確的答案。」

鋼龍先前曾傳出是韓華鷹隊獵才對象，但隨著該隊找齊洋將而確定機會消失，不過13日有韓職球團正式提出身分照會，外傳鋼龍在韓職時期效力過的起亞虎隊是可能名單。

對於若有韓職機會是否會考慮？鋼龍表示，選手流動在同個聯盟或不同聯盟都很正常，季中有球隊洽詢，本來就會發生，「今晚會跟經紀人多了解，確認機會成熟度，決定是否尋求下一個球隊的發展。」

是否會循「布里悍模式」即使先去韓職，明年還是會回味全？鋼龍說自己目前無法立下承諾，「我老婆最知道，她常說男人承諾會因為變數改變。」鋼龍希望保留一些空間，「身為正港男子漢，當然希望先承諾，不過商場狀況瞬息萬變，有時候無法讓男子漢承諾兌現。」

不過去留是否今晚就會決定？鋼龍給出肯定的答覆：「百分之百，這是個承諾。」他預計接下來會與經紀人溝通，或許賽後或明天就會有結論，「經紀人的答案要很確實，我才能夠給出答案。」

鋼龍也強調，自己很喜歡味全龍隊以及所在的台北市，台北101是他休假必逛之處，天母附近的士林夜市也很愛，「台北市生生不息的感覺，讓我感覺每一天都有美好的事情即將發生，這也是我為什麼這麼喜歡台北市的味全龍隊。」

韓職 味全龍 中職

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