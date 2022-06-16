中職／推特吐心聲「只有8場」 鈦龍離隊疑指出賽機會不夠

味全龍洋砲鈦龍昨被除役，成為中職本季第二位「領機票」的洋砲，遭除役後，他也在推特抒發心情，疑似暗指自己的出賽機會不夠多。

鈦龍在中職只出賽8場，31打數敲5安，打擊率僅.161，還狂吞15次三振，味全總教練葉君璋表示，觀察鈦龍的表現後，評估可能適應中職還需要一些時間，因此這個月合約到期就未續約。

昨天中午，鈦龍在推特寫道：「重點不是如何開始，而是怎麼結束。我認為我實際上的能力比表現出來的更好。」而下午味全宣布不續約後，鈦龍再發推特：「真的只有8場比賽。」似乎在替自己發揮空間不多抱屈。

It’s not how you start but how you finish. I am better then what I been showing — Telvin Nash (@TNASH100) 2022年6月14日