MLB／克萊門斯站上投手丘 子承父業是意外客串

克萊門斯在今天穿著老虎隊球衣站上投手丘，不是大家熟悉的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），而是他兒子寇迪（Kody Clemens），然而，寇迪其實是野手，會站上跟老爸相同的位置純屬意外。

26歲的寇迪在2018年選秀第三輪被老虎隊挑中，今年6月2日才等到大聯盟生涯首秀，至今出賽11場，守過一壘、二壘、外野，就是沒站上過投手丘，今天因老虎隊以0：13慘敗給白襪隊，動用3名野手吃完最後3局，寇迪是其中一人。

寇迪是在8局上球隊落後11分時登板，1局被敲3支安打，另有1次保送，丟掉1分，成績來看不算太差。

老虎隊先發投手法耶多（Alex Faedo）僅投3局失7分退場，後續動用3名投手才投完6局，總教練辛區（A.J. Hinch）看看牛棚，實在不想動用到終結者索托（Gregory Soto）還有其他昨天才投過的球員，只能決定交給野手。

寇迪當然沒有遺傳到克萊門斯的100哩火球，何況辛區給出的指示是：「投得越慢越好。」根據紀錄顯示，寇迪今天最快球速僅49.7哩。