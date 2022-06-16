快訊

竹市輪胎行遭縱火釀8死 消防專家曝「逃不掉」真相

連工程師都覺得AI有自我意識 人工智慧是「人」嗎？

新竹偏鄉建案開五、六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／克萊門斯站上投手丘 子承父業是意外客串

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
克萊門斯在今天穿著老虎隊球衣站上投手丘，不是大家熟悉的「火箭人」克萊門斯，而是他擔任野手的兒子寇迪在分差過大的比賽上場投球。 美聯社
克萊門斯在今天穿著老虎隊球衣站上投手丘，不是大家熟悉的「火箭人」克萊門斯，而是他擔任野手的兒子寇迪在分差過大的比賽上場投球。 美聯社

克萊門斯在今天穿著老虎隊球衣站上投手丘，不是大家熟悉的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），而是他兒子寇迪（Kody Clemens），然而，寇迪其實是野手，會站上跟老爸相同的位置純屬意外。

26歲的寇迪在2018年選秀第三輪被老虎隊挑中，今年6月2日才等到大聯盟生涯首秀，至今出賽11場，守過一壘、二壘、外野，就是沒站上過投手丘，今天因老虎隊以0：13慘敗給白襪隊，動用3名野手吃完最後3局，寇迪是其中一人。

寇迪是在8局上球隊落後11分時登板，1局被敲3支安打，另有1次保送，丟掉1分，成績來看不算太差。

老虎隊先發投手法耶多（Alex Faedo）僅投3局失7分退場，後續動用3名投手才投完6局，總教練辛區（A.J. Hinch）看看牛棚，實在不想動用到終結者索托（Gregory Soto）還有其他昨天才投過的球員，只能決定交給野手。

寇迪當然沒有遺傳到克萊門斯的100哩火球，何況辛區給出的指示是：「投得越慢越好。」根據紀錄顯示，寇迪今天最快球速僅49.7哩。

老虎 克萊門斯 牛棚

延伸閱讀

MLB／賈吉、東岡開轟！洋基超速46勝 過去5隊有4隊奪冠

MLB／把球拿回來！太空人單場2次「完美一局」寫歷史

MLB／洋基開季長紅 朝打破大聯盟單季最多勝紀錄邁進

MLB／大谷翔平休息區內為全隊打氣 美媒讚他是領導者

相關新聞

日職／交易好難！ 新庄剛志異想天開提「租借模式」

日本職棒休兵日，「BIG BOSS」新庄剛志的新奇提案再次引起媒體關注，作為火腿隊監督的他提出球員「租借模式」，像是火腿...

中職／推特吐心聲「只有8場」 鈦龍離隊疑指出賽機會不夠

味全龍洋砲鈦龍昨被除役，成為中職本季第二位「領機票」的洋砲，遭除役後，他也在推特抒發心情，疑似暗指自己的出賽機會不夠多。

中職／收到兄弟奪冠紀念品 高野圭佑感激：想再去台灣

中信兄弟去年奪下隊史暌違11年的總冠軍，他們也將這份喜悅分享給上季曾效力球隊的日籍投手高野圭佑，高野圭佑昨晚就在個人IG發文表示收到了兄弟球團寄來的冠軍紀念T和帽子，直呼：「想再去台灣和大家相見！」

MLB／克萊門斯站上投手丘 子承父業是意外客串

克萊門斯在今天穿著老虎隊球衣站上投手丘，不是大家熟悉的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），而是他兒子寇迪（...

中職／桃猿黃子鵬染疫歸隊 好投報恩

樂天桃猿隊昨天在黃子鵬7局無失分率領下，在天母球場以3：0擊敗味全龍隊，拿下本季對戰7連勝，以半場勝差甩開統一獅隊，繼續...

中職／龍隊單日二度更新疫情 再增二軍2球員1教練快篩陽

中華職棒味全龍疫情擴大，稍早17名二軍球員快篩陽性後，球團晚間再度公告，新增二軍選手張鈞守、廖文揚及教練吳宗峻快篩陽性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。