中職／收到兄弟奪冠紀念品 高野圭佑感激：想再去台灣

中信兄弟去年奪下隊史暌違11年的總冠軍，他們也將這份喜悅分享給上季曾效力球隊的日籍投手高野圭佑，高野圭佑昨晚就在個人IG發文表示收到了兄弟球團寄來的冠軍紀念T和帽子，直呼：「想再去台灣和大家相見！」

高野圭佑去年4月就來台加盟中信兄弟二軍，直至10月10日才升上一軍、迎來初登板，面對富邦悍將主投1.2局失1分，不過隔天因洋將大限截止日遭球團註銷。

兄弟球團也沒忘記高野圭佑的貢獻，昨晚高野在IG分享自己穿著兄弟冠軍紀念T、手拿紀念帽的照片，並以中文寫道：「謝謝你！能在台灣這塊土地上打球，在中信兄弟的時光和一起打球的夥伴們，對我來說都是很重要的經驗與財產。」

此外，高野圭佑也感謝兄弟球團、球迷帶給他力量，並表示非常開心能和林益全對決，很感謝富邦的球迷，「之後想再去台灣，想再和大家相見！謝謝你們！」高野圭佑也放上在台期間與兄弟二軍隊友、前洋投羅傑斯等人的合照以及小籠包的影片等，記錄在台灣打拼的時光。