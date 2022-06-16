日職／交易好難！ 新庄剛志異想天開提「租借模式」

日本職棒休兵日，「BIG BOSS」新庄剛志的新奇提案再次引起媒體關注，作為火腿隊監督的他提出球員「租借模式」，像是火腿隊上澤直之跟巨人隊菅野智之以租借方式交換，「那不是非常有趣嗎？」

會有這樣的異想天開，原因是新庄剛志認為，日職目前的球員交易難以成功，常常無法得到想要的球員，「只有在雙方利害一致時才會成功，日本球界的門檻真的很高。」

而如果使用租借模式，有限期的球員交換，門檻有機會下降，這點在足球界也是行之有年的模式，通常是好手過多的俱樂部中，讓年輕球員租借到其他球隊發揮，藉機觀察，也可能俱樂部需要節省薪水而將球員外借。

「這不是非常有趣嗎？」新庄剛志對自己的新提案作出評論，「像是把上澤跟菅野對換，互相拿個幾勝後，再回到原隊，或是4對4的交換個1個半月。」新庄剛志的新奇提案如果成真，棒球界會出現全新的視野。