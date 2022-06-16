中職／味全龍疫情延燒 再增二軍2球員1教練快篩陽

中央社／ 台北15日電
味全二軍教練吳宗峻。圖／聯合報系資料照片
味全二軍教練吳宗峻。圖／聯合報系資料照片

中華職棒味全龍疫情擴大，稍早17名二軍球員快篩陽性後，球團晚間再度公告，新增二軍選手張鈞守、廖文揚及教練吳宗峻快篩陽性，目前已通報聯盟。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，味全龍目前一、二軍每隔4天定期快篩，住宿採1人1室。

味全龍近期傳出零星球員快篩陽性案例後，今天再度傳出疫情，球團下午公告，新增17名二軍選手、2名教練及1名一軍教練快篩陽性，因二軍人手不足，已向賽務部申請停賽，聯盟也取消15日、17日台灣未來之星邀請賽賽事。

味全龍晚間再度更新球隊快篩陽性案例數據，二軍選手張鈞守、廖文揚及教練吳宗峻因身體不適快篩陽性，已安排隔離及PCR門診，後續將依中央防疫及聯盟規範辦理。

味全龍 廖文揚

延伸閱讀

中職／ 黃子鵬7局零失分 助樂天桃猿擊敗味全龍

中職／林立安打助樂天桃猿5局暫時1分領先味全龍

嘉市獲配1.5萬快篩 補習班及課照中心21日前嘉工領取

中職／味全龍二軍17人快篩陽 交流賽2場取消

相關新聞

中職／陳偉漢單場4安奪久違MVP 泰迪投一休三仍好投

中信兄弟隊開賽的2分落後，先在2局下攻4分逆轉，3局下再添3分拉開差距，就以9：3擊敗富邦悍將隊，「投一休三」的泰迪也繳...

中職／想回報後勤團隊 黃子鵬7局好投念頭很溫暖

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗味全龍隊，取得本季對戰7連勝，先發投手黃子鵬在歸隊首戰就繳出7局無失分，他要歸功給隔離期間後勤...

中職／ 黃子鵬7局零失分 助樂天桃猿擊敗味全龍

味全龍今天在天母主場出戰來訪的樂天桃猿，味全龍派出郭郁政先發對上樂天桃猿的黃子鵬。味全龍先發投手郭郁政主投7局失3分吞下...

中職／黃子鵬歸隊首戰7局無失分 猿對龍7連勝

距離黃子鵬上一次一軍登板相隔22天，這名樂天桃猿隊本土王牌回歸首戰，在今天對上味全龍隊繳出7局無失分好投，率領球隊以3：...

中職／鋼龍有韓職球團提照會 龍隊領隊：盡力留人

韓職行動了。味全龍隊洋投鋼龍獲得韓職球隊行文照會，領隊丁仲緯今天證實此事，但也強調，希望能夠留住鋼龍，「希望能夠穩定投手...

中職／味全龍二軍17人快篩陽 交流賽2場取消

味全龍隊二軍今天通報17名球員快篩陽性，因人手不足，中華職棒未來之星邀請賽今日原訂味全龍隊二軍對上合作金庫隊之戰確定停賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。