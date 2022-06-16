中職／味全龍疫情延燒 再增二軍2球員1教練快篩陽
中華職棒味全龍疫情擴大，稍早17名二軍球員快篩陽性後，球團晚間再度公告，新增二軍選手張鈞守、廖文揚及教練吳宗峻快篩陽性，目前已通報聯盟。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，味全龍目前一、二軍每隔4天定期快篩，住宿採1人1室。
味全龍近期傳出零星球員快篩陽性案例後，今天再度傳出疫情，球團下午公告，新增17名二軍選手、2名教練及1名一軍教練快篩陽性，因二軍人手不足，已向賽務部申請停賽，聯盟也取消15日、17日台灣未來之星邀請賽賽事。
味全龍晚間再度更新球隊快篩陽性案例數據，二軍選手張鈞守、廖文揚及教練吳宗峻因身體不適快篩陽性，已安排隔離及PCR門診，後續將依中央防疫及聯盟規範辦理。
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