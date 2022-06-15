中職／陳偉漢單場4安奪久違MVP 泰迪投一休三仍好投

中信兄弟隊開賽的2分落後，先在2局下攻4分逆轉，3局下再添3分拉開差距，就以9：3擊敗富邦悍將隊，「投一休三」的泰迪也繳出5局失3分的成績，等到機會中止個人3連敗。

兄弟靠打線火力掩護贏球，全場敲出13支安打，陳偉漢單場5打數4安打，貢獻2分打點，追平個人生涯最多安紀錄，也獲選單場MVP，上一次已是2018年9月7日，相隔1375天。

泰迪前一場在11日對味全龍隊投了2局、用32球，但比賽因雨保留，休息3天後今天再上，首局狀況不穩，1出局後投出保送，之後被敲3支安打，丟掉2分。

不過兄弟反擊來得快，2局下靠著3支安打、2次保送，單局攻下4分逆轉，3局下把握對手失誤，加上4支安打，再添3分，4局下則是陳文杰在一、三壘有人時敲出左外野飛球，高國麟滑接沒接到形成安打，再得1分。

泰迪首局掉2分、3局失1分，度過前段難關後，留下5局失3分（2分責失）的成績，跟6月5日對悍將3.2局失7分相比大大不同，在隊友火力掩護下，拿下本季第4勝。