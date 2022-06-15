中職／想回報後勤團隊 黃子鵬7局好投念頭很溫暖

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗味全龍隊，取得本季對戰7連勝，先發投手黃子鵬在歸隊首戰就繳出7局無失分，他要歸功給隔離期間後勤團隊的幫助，才能早日回到球場，「這場比賽有很大動力，想用好表現回報他們。」

黃子鵬上次在一軍出賽已是22天前，因染疫隔離7天後出關，在今天回到球場，以先發投手來說進度算快，他也透露，確診前三天身體發熱，難以入眠，透過伸展舒緩身體緊繃感，度過不適之後，也開始照著課表走，「沒有浪費每一天」。

黃子鵬今天在天母球場登板，以94球投完7局，被敲出5支安打，另有4次三振，沒有失分，能拉長局數的關鍵是，首局被敲安後牽制成功，4局、6局也各有一次雙殺幫忙。

猿隊總教練曾豪駒表示，黃子鵬歸隊第一場狀況平穩，積極搶好球數，跟捕手張閔勛想法一致，「整體節奏滿好的。」黃子鵬則說，賽前張閔勛就告訴自己，「不用去設定投幾局，因為回來第一場，我們就盡力做好，能撐多少撐多少，也感謝野手相挺。」

「這場比賽對我來講意義滿大的。」黃子鵬說：「不是對我個人，而是對整個後勤團隊，包括防護員、體能訓練師跟教練團，從疫情開始，他們就準備好訓練、治療，讓我們可以縮短回到一軍球場的時間。」

這場比賽，黃子鵬帶著回報的心情去投球，「讓他們知道辛苦是值得的，能夠投到7局，除了隊友，他們幫助非常大，那7天沒有好好治療、恢復，可能離上場還有些差距，所以真的很感謝後勤團隊。」