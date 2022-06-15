中職／黃子鵬歸隊首戰7局無失分 猿對龍7連勝

距離黃子鵬上一次一軍登板相隔22天，這名樂天桃猿隊本土王牌回歸首戰，在今天對上味全龍隊繳出7局無失分好投，率領球隊以3：0獲勝，猿隊維持對戰不敗，今年對上龍隊7戰全勝。

黃子鵬今天1局下雖然被張祐銘敲出安打，但靠著連續三次牽制，在最後一次成功抓到出局，接下來4局被吳東融、6局被曾陶鎔敲出安打，但也都成功製造雙殺，守住「低消」，投完6局只面對18人次，直到7局才被單局敲2安，但依舊安全下莊。

黃子鵬總計投7局用94球，被敲5支安打，另有4次三振、沒有保送，沒有失分，防禦率下修到2.10，依舊是本土投手第一，也收下個人本季第4勝。

黃子鵬上一次出賽是5月24日，隨後因5月26日染疫，休息了近1個月才歸隊，隔離期間黃子鵬照球隊的訓練菜單維持身體狀況，球隊也提供投球套、投球襪等不同器材輔助，解除隔離後在二軍進行實戰投打練習，再來就是今天登板。

猿隊打線勝在有林立的適時一擊，5局上林承飛敲安上壘後靠推進上二壘，林立的安打敲回第1分，7局上朱育賢敲安後推進上三壘，林立再敲安打，打回第2分，並成功盜上二壘，再靠成晉安打回來得到第3分。

龍隊先發投手郭郁政7局被敲10支安打，但仍壓低在失3分的優質先發，等不到分數支援而吞下本季第3敗（2勝），防禦率為3.90。