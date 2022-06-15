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中職／鋼龍有韓職球團提照會 龍隊領隊：盡力留人
韓職行動了。味全龍隊洋投鋼龍獲得韓職球隊行文照會，領隊丁仲緯今天證實此事，但也強調，希望能夠留住鋼龍，「希望能夠穩定投手戰力。」
鋼龍12日才對中信兄弟隊投出8局僅失2分的本季代表作，過程中被敲5支安打，投出7次三振，另有2次四壞球保送，好表現獲得關注，13日就有韓職球隊對中職提出正式照會，了解鋼龍合約狀況。
丁仲緯表示，有收到一支韓職球隊正式照會，對方也透過信件詢問鋼龍的買斷金金額，「目前球隊正在跟鋼龍的經紀人討論，希望以『各種方式』留下鋼龍。」鋼龍今年與龍隊簽下的是年約，附有逃脫條款，其他球隊可支付買斷金招攬。
鋼龍在對兄弟投出代表作後，也曾表現很喜歡待在龍隊，丁仲緯表示，跟總教練葉君璋討論後，認為鋼龍確實對戰力有幫助，「能夠穩定投手戰力比較好。」
鋼龍本季在龍隊先發9場，拿下3勝2敗，防禦率為3.67，少了他戰力是否會打折扣？葉君璋表示：「要看從哪個角度，各有利弊，如果少了他，就代表其他本土投手更有機會，以現況來看未必不好。」
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