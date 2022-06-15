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中職／味全龍二軍17人快篩陽 交流賽2場取消

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊二軍今天通報17名球員快篩陽性。 聯合報系資料照
味全龍隊二軍今天通報17名球員快篩陽性。 聯合報系資料照

味全龍隊二軍今天通報17名球員快篩陽性，因人手不足，中華職棒未來之星邀請賽今日原訂味全龍隊二軍對上合作金庫隊之戰確定停賽，17日預計對台北興富發隊之戰也取消。

中華職棒聯盟表示，2022台灣未來之星邀請賽，味全龍二軍今日通報17名球員快篩陽，因人手不足，已向賽務部申請停賽，6月15日、17日兩場比賽取消。

中職一軍陸續傳出確診案例，味全龍隊二軍一次通報17人快篩陽性仍屬少見，就現行隔離規範，龍隊預計在21日對樂天桃猿隊二軍的比賽恐怕也打不成。

味全龍球團表示，二軍今日進行例行快篩，新增二軍選手17名、教練2名及一軍教練1名快篩陽性，已通報聯盟，經書面同意公開資訊，一軍昨日例行快篩皆為陰性，將密切注意全體隊職員身體狀況，並定期進行例行快篩。

味全龍新增選手陳震洋、歐晉、王順和、張祐嘉、陳思仲、楊鈺翔、邱辰、呂詠臻、林威廷、蔡明憲、全浩瑋、李展毅、陳良志、林驛騰、張皓緯、吳睿勝、高淮安，教練黃煚隆、彭楷堯快篩陽性，另有與二軍密切接觸之一軍教練邱世杰快篩陽性，以上皆已安排隔離及PCR門診，後續將依中央防疫及聯盟規範辦理。

味全龍 中華職棒 樂天桃猿

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