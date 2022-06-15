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中職／鈦龍未獲龍隊續約 本季第二位離台洋砲
鈦龍昨晚4打數無安打還吞下3K，也成為最後一場出賽，味全龍隊今天確定不與洋砲鈦龍續約，成為繼統一獅隊羅薩之後，本季中華職棒第二位離開的洋砲。
鈦龍今年在一軍總計出賽8場，33打席、31打數僅敲出5支安打，打擊率1成61，被三振次數高達15次，總教練葉君璋表示，觀察鈦龍的表現後，評估可能適應中職還需要一些時間，因此這個月合約到期就未續約。
鈦龍今年開季從一軍出發，打到4月16日5場比賽敲出4支安打，因拉傷下二軍休息，到6月8日才回到一軍，然而接下來3場比賽、12打數僅敲出1安，吞下7次三振。
龍隊確定不予續約，鈦龍也在今天正式離隊，另名洋砲龍德力先前也因拉傷下二軍休養，今天已經到一軍會合，隨隊訓練。
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