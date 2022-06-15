快訊

王陽明商業大亨外公離世 曝超狂背景「他是我的英雄」

普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／鈦龍未獲龍隊續約 本季第二位離台洋砲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊洋砲鈦龍確定遭解約。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊洋砲鈦龍確定遭解約。記者蘇志畬／攝影

鈦龍昨晚4打數無安打還吞下3K，也成為最後一場出賽，味全龍隊今天確定不與洋砲鈦龍續約，成為繼統一獅隊羅薩之後，本季中華職棒第二位離開的洋砲。

鈦龍今年在一軍總計出賽8場，33打席、31打數僅敲出5支安打，打擊率1成61，被三振次數高達15次，總教練葉君璋表示，觀察鈦龍的表現後，評估可能適應中職還需要一些時間，因此這個月合約到期就未續約。

鈦龍今年開季從一軍出發，打到4月16日5場比賽敲出4支安打，因拉傷下二軍休息，到6月8日才回到一軍，然而接下來3場比賽、12打數僅敲出1安，吞下7次三振。

龍隊確定不予續約，鈦龍也在今天正式離隊，另名洋砲龍德力先前也因拉傷下二軍休養，今天已經到一軍會合，隨隊訓練。

統一獅 中職

延伸閱讀

MLB／紅雀米克拉斯差1好球無安打 張育成是海盜少數上壘者

中職／霸帝士要去墨聯？悍將回應：合約尚未結束

中職／讓象魔力沒魔力的男人 生涯挨2轟都是栽在林承飛

中職／3人僅5轟並列全壘打王 林岳平點名許基宏有看頭

相關新聞

中職／鈦龍未獲龍隊續約 本季第二位離台洋砲

鈦龍昨晚4打數無安打還吞下3K，也成為最後一場出賽，味全龍隊今天確定不與洋砲鈦龍續約，成為繼統一獅隊羅薩之後，本季中華職...

中職／3次PRP免開刀 徐若熙有機會下半季後段回歸

味全龍隊少年強投徐若熙確定不用開刀，總教練葉君璋今天確認這項好消息，經過3次高濃度血小板血漿（PRP）注射治療後，韌帶傷...

中職／鋼龍有韓職球團提照會 龍隊領隊：盡力留人

韓職行動了。味全龍隊洋投鋼龍獲得韓職球隊行文照會，領隊丁仲緯今天證實此事，但也強調，希望能夠留住鋼龍，「希望能夠穩定投手...

中職／霸帝士要去墨聯？悍將回應：合約尚未結束

富邦悍將隊洋砲霸帝士（Xavier Batista）真的要說再見了嗎？今日網路傳出霸帝士即將回到墨西哥聯盟，不過悍將球團...

中職／味全龍二軍17人快篩陽 交流賽2場取消

味全龍隊二軍今天通報17名球員快篩陽性，因人手不足，中華職棒未來之星邀請賽今日原訂味全龍隊二軍對上合作金庫隊之戰確定停賽...

日職／「真的來觀光的」 火腿洋投一場未投回美國爽領2.4億

日本火腿鬥士本季以2.4億日圓，簽下在大聯盟生涯累積24勝的投手工具人「蔣幹」甘特（John Gant），可惜目前為止右肘不適，一直無法上場，根據《日刊體育》報導，他今日已返美接受治療，至於何時回日本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。