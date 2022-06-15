中職／霸帝士要去墨聯？悍將回應：合約尚未結束

富邦悍將隊洋砲霸帝士（Xavier Batista）真的要說再見了嗎？今日網路傳出霸帝士即將回到墨西哥聯盟，不過悍將球團澄清，目前合約尚未結束，也未收到球隊或經紀公司探詢。

臉書棒球粉絲團「Pelotero」今天貼出消息，「霸帝士即將結束在台灣與富邦悍將隊的關係，有機會回到墨西哥聯盟效力前東家萊昂勇士（Bravos de Leon），消息會繼續更新。」

對於網路上傳出霸帝士即將回到墨西哥聯盟，悍將球團表示，目前球團與霸帝士合約尚未結束，亦未收到其他聯盟球隊或經紀公司探詢之消息。

霸帝士今年來台後表現不如預期，一軍累積46打數敲出8安打、打擊率1成74，4月25日曾被下放二軍一次，後來在5月10日，還是沒打出成績，5月21日再被降二軍。

雖然挺過羅力註冊，霸帝士在與優瑪「二擇一」的選擇題中成為留下的一方，但還是沒機會升一軍。