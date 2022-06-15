日職／「真的來觀光的」 火腿洋投一場未投回美國爽領2.4億

日本火腿鬥士本季以2.4億日圓，簽下在大聯盟生涯累積24勝的投手工具人「蔣幹」甘特（John Gant），可惜目前為止右肘不適，一直無法上場，根據《日刊體育》報導，他今日已返美接受治療，至於何時回日本仍未知，此消息一出讓球迷氣憤不已。

甘特本季加入時，被「BIG BOSS」新庄剛志是為投手群的救世主，開季時就曾表示期望他能盡快加入輪值，未料不但因傷一場未投，就連二軍都沒出賽紀錄，如今也傳出返美治療傷勢的消息。

甘特回美國的消息一出，火腿球迷也紛紛炸鍋，紛紛留言表示「花大錢變盤子」「大王cp值高多了」「薪水小偷」、「這個真的去日本觀光的」等。

不過對火腿更糟的是，不僅洋投甘特未曾上場，包含另兩名洋投龐塞、B.羅德里奎茲與我國好手王柏融都在二軍調整，只有洋砲阿爾坎塔拉獨撐大局，球迷對此也將矛頭指向火腿制服組，表示球高層要負起洋將戰力不佳的責任。