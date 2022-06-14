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中職／桃猿4.2局吸乾象魔力 霸林爵相隔2個月再奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
霸林爵先發6局失2分（責失1分），相隔近2個月再取得勝投。記者黃仲裕／攝影
霸林爵先發6局失2分（責失1分），相隔近2個月再取得勝投。記者黃仲裕／攝影

象魔力只休4天先發，遭遇樂天桃猿隊亂棒攻擊，只投4.2局被敲10安打、失5分（責失4分），中信兄弟隊終場以2：5不敵猿隊，猿隊則靠這一勝繼續守住龍頭寶座。

象魔力前一戰投80球，在用球數不多的情況下，僅休4天再登板，猿隊打線對他敲安頻頻，首局就靠4安打、掃回2分，第2局再添1分，若非猿隊在這兩局都出現壘包上的出局數，失分恐怕還會繼續擴大。

打完前3局，猿隊僅處於3：2領先，游擊手林承飛首局在守備上出現失誤、錯過雙殺，第4局以陽春砲彌補，這是他的本季第4轟，苦主象魔力則是中職生涯僅挨2轟，都是林承飛下的手；象魔力第5局再被林立、陳俊秀接連敲安後，兄弟決定換投。

象魔力此戰吞敗後，生涯對戰猿隊的4場比賽，吞下0勝4敗、防禦率6.16。

猿隊先發投手霸林爵投6局被敲8安打、失2分（責失1分），取得本季第3勝，他的前一勝已要追溯到4月16日，相隔近2個月再奪勝投。

兄弟以輸球收場，亮點是新人馬鋼生涯初先發、擔任三壘手，第2局在生涯首打席就迎來生涯首安，林書逸補上二壘打串聯，再讓他跑回生涯第1分，收集各種初體驗，林書逸則是單場敲出4安打。

林承飛 樂天桃猿

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