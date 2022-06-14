中職／7局buff！鄭鎧文逆轉兩分砲 轟下獅隊3連勝

第7局碰到鄭鎧文，真的不要不信邪，今天再度於第7局掃出逆轉兩分砲，幫助統一獅隊以2：1力克味全龍隊，取得3連勝，繼續在上半季王座之爭緊咬樂天桃猿隊。

此役雙方先發投手都演出好投，林子昱本季首度投滿6局、共用90球，只被敲出2安打、無失分，第4、5局都面臨跑者已兵臨三壘卻能力保不失；布雷克也是一場優質先發，6局僅用80球，也只被敲2安打、失1分（無責失），送出8次三振。

林子昱帶著1：0領先退場，戰局在第7局生變，潘傑楷先獲保送上壘，鄭鎧文從陳明軒手中敲出兩分砲逆轉戰局，已連3場開轟。

鄭鎧文在本季第13場出賽、36打席就累積4轟，開轟頻率無人能及，恐怖巧合則是這4轟都出現在第7局，陳仕朋、索沙、范米特都當過苦主，今天輪到陳明軒輸給鄭鎧文的「7局魔力」。

獅隊進逼王座路上，今天靠逆轉勝再添勝場；上半季戰績排名第1的樂天桃猿隊，同日則在洲際球場以5：2擊敗中信兄弟隊，獅、猿之間仍維持無勝差，猿隊以勝率千分之7的些微差距領先。