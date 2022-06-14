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中職／讓象魔力沒魔力的男人 生涯挨2轟都是栽在林承飛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林承飛面對象魔力開轟，本季第4轟出爐。記者黃仲裕／攝影
林承飛面對象魔力開轟，本季第4轟出爐。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊洋投象魔力本季各項成績都居聯盟前段班，卻對林承飛搞不定，中職生涯至今僅挨2轟，都是栽在林承飛手中。

兄弟今天在洲際球場迎戰樂天桃猿隊，由象魔力先發，表現相當不穩，首局就被敲出4安打、失2分，第2局持續失血，但這兩局都得力於猿隊的「自殺式跑壘」，並未讓猿隊形成大局。

擔任游擊手的林承飛首局發生失誤，在第4局面對象魔力時用球棒彌補，掃出陽春砲，這是林承飛本季第4轟，在猿隊陣中只輸給5轟的林立。

象魔力去年還在大聯盟出賽，投身中職的成績備受期待，本季至今天賽前出賽10場（先發9場），取得5勝、防禦率2.01，兩項數據都僅次於統一獅隊羅昂。

象魔力今天在休4天的情況下再度先發，遭遇猿隊攻勢不斷，林承飛這發全壘打，僅是象魔力中職生涯被打的第2轟，而前1轟是在4月9日、同樣由林承飛擊出。

林承飛 中職 樂天桃猿

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