中職／王威晨暫居票選人氣王 非「兄弟」陳傑憲最高票

中華職棒明星賽將在7月30、31日台中洲際棒球場登場，網路票選活動正在進行中，截至6月13日為止，總投票數為721萬4342票，由中信兄弟三壘手王威晨以24萬1831票居「人氣榜」第一名，隊友江坤宇、李振昌緊追在後，「兄弟」鬩牆爭奪人氣王寶座。

網路票選活動於5月18日開跑，在近一個月的網路票選活動中，王威晨目前24萬1831的高票暫居人氣王寶座，游擊手江坤宇、救援投手李振昌分別取得23萬8014票、23萬4964票緊追在後。

至於其他4隊的隊內人氣王，統一獅隊由外野手陳傑憲以16萬2668票拿下最高票，樂天桃猿隊外野手陳晨威以8萬1492票居領先，味全龍隊為「天哥」郭天信的11萬8943票數，另外去年球季拿下年度新人王的曾峻岳，則是以6萬5146的票數暫居富邦悍將隊榜首。

在全壘打大賽的票選部分，許基宏以20萬2945票暫居領先，緊追在後的則是今年傷癒歸隊的隊友張志豪（18萬9468票）以及轉隊後人氣不減的「大師兄」林智勝（18萬8144票）。