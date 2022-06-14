聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／台鋼雄鷹測試會 幕後功臣是這位奇女子
中華職棒新軍台鋼雄鷹測試會，由高雄市政府委託南野子國際整合行銷有限公司承辦。南野子國際整合行銷有限公司主要是由一群不怕困難、無所畏懼且追求夢想的人一同所組成。南野子的總經理林靜妮（Jennifer）在國外從事運動行銷多年，曾經協助過2022 Derrick Rose 代言 Bottled Joy 專案、德甲多特蒙德大中華區數位社群的行銷服務外，也在英超切爾西足球隊大中華區的整合行銷服務中，打造了亞洲第一檔足球綜藝節目「切爾西圓桌派雲party」讓切爾西官方社群互動量直翻了兩倍，成為了中國第ㄧ大的歐州足球俱樂部。
南野子總經理林靜妮則表示，決定回國發展最重要的就是把自己多年在北京、上海、深圳闖蕩出來的先進運動行銷經驗帶回台灣，讓在台灣的運動行銷創造出更多不同的商業價值。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言