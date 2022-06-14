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中職／台鋼雄鷹測試會 幕後功臣是這位奇女子

聯合新聞網／ 綜合報導
南野子行銷總經理林靜妮。 南野子行銷提供
南野子行銷總經理林靜妮。 南野子行銷提供

中華職棒新軍台鋼雄鷹測試會，由高雄市政府委託南野子國際整合行銷有限公司承辦。南野子國際整合行銷有限公司主要是由一群不怕困難、無所畏懼且追求夢想的人一同所組成。南野子的總經理林靜妮（Jennifer）在國外從事運動行銷多年，曾經協助過2022 Derrick Rose 代言 Bottled Joy 專案、德甲多特蒙德大中華區數位社群的行銷服務外，也在英超切爾西足球隊大中華區的整合行銷服務中，打造了亞洲第一檔足球綜藝節目「切爾西圓桌派雲party」讓切爾西官方社群互動量直翻了兩倍，成為了中國第ㄧ大的歐州足球俱樂部。

南野子總經理林靜妮則表示，決定回國發展最重要的就是把自己多年在北京上海深圳闖蕩出來的先進運動行銷經驗帶回台灣，讓在台灣的運動行銷創造出更多不同的商業價值。

足球 北京 上海 深圳 夢想

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