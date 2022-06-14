中職／台鋼雄鷹測試會 幕後功臣是這位奇女子

中華職棒新軍台鋼雄鷹測試會，由高雄市政府委託南野子國際整合行銷有限公司承辦。南野子國際整合行銷有限公司主要是由一群不怕困難、無所畏懼且追求夢想的人一同所組成。南野子的總經理林靜妮（Jennifer）在國外從事運動行銷多年，曾經協助過2022 Derrick Rose 代言 Bottled Joy 專案、德甲多特蒙德大中華區數位社群的行銷服務外，也在英超切爾西足球隊大中華區的整合行銷服務中，打造了亞洲第一檔足球綜藝節目「切爾西圓桌派雲party」讓切爾西官方社群互動量直翻了兩倍，成為了中國第ㄧ大的歐州足球俱樂部。

南野子總經理林靜妮則表示，決定回國發展最重要的就是把自己多年在北京、上海、深圳闖蕩出來的先進運動行銷經驗帶回台灣，讓在台灣的運動行銷創造出更多不同的商業價值。