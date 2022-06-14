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中職／林安可動刀後首出賽 二軍守1局接1球歡呼聲爆棚
統一獅隊二軍今天在中職未來之星邀請賽以5：1擊敗台北興富發隊，9局攻守交換時，從獅隊休息區跑出的身影成為最大亮點，林安可拎著手套上場守備，這是他自春訓右手鉤狀骨骨折動刀後的首場實戰，接到1顆外野飛球，休息室爆出熱烈歡呼。
林安可短短兩年多一點的資歷已累積50轟，2020年為新人王兼全壘打、打點雙冠王，去年也完成最佳十人外野手蟬聯，今年初剛簽下兩年合約，年薪分別為46萬、48萬，但他在熱身賽在一次揮空導致勾狀骨斷裂，讓獅隊季前就折損一名大將。
對於林安可的歸期，獅隊評估最快6月就有機會看到他上一軍，二軍教頭劉育辰則評估6月底、7月初有可能，但以7月中會比較保險。
林安可已在進行T座打擊練習，尚未展開進入實戰投打，而獅隊二軍今天在台南球場出戰台北興富發隊，林安可在9局下接替右外野守備，頂著一頭飄逸長髮亮相，其中一打席飛向他的防區，林安可在跑動中穩穩接進手套，休息室也很捧場爆出歡呼聲。
(林安可出賽於09：21秒處)
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