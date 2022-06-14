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中職／台鋼雄鷹測試會 史哲：培養觀眾球場升級 支撐屬地球隊

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
台鋼雄鷹職棒隊與高雄市政府合作，在澄清湖棒球場舉行新人測試會。圖／高市府提供
台鋼雄鷹職棒隊與高雄市政府合作，在澄清湖棒球場舉行新人測試會。圖／高市府提供

台鋼雄鷹職棒隊與高雄市政府合作，昨天起一連3天在澄清湖棒球場舉行新人測試會，473名棒球好手同場競技。高雄市副市長史哲到新人測試會探班，他表示，市府將積極培養觀眾及球場再升級，才能支撐永久的屬地球隊。

參加台鋼雄鷹職棒隊新人測試會者，包括2021年U23中華隊國手、2022年U23中華培訓隊選手、U18中華培訓隊選手、2022年亞運中華培訓隊選手，以及具職棒球員經歷的選手，共同爭取台鋼雄鷹的推薦，參加2022中華職棒年度新人選拔會。台鋼邀請7名資深棒球教練前來觀察、評選選手。

台鋼新人測試會這次有實戰測驗，包含投打對決及守備，並邀請台灣體育運動大學運動科學研究中心，對球員進行多項檢測，比如因應守備需要的爆發力或各個方向的迅速移動能力。運科中心主任陳哲修分享，選手的表現不輸給國外選手的平均成績，希望透過科學化選才，選出頂尖陣容，呈現最精彩的球賽給所有球迷。

高市府運動發展局長侯尊堯及台鋼球團領隊劉東洋，交流澄清湖棒球場未來的期待和想法，以及後續認養。史哲表示，有鑑於過去高雄主場曾經有過兩次的挫敗，市府與台鋼雄鷹有著只能成功的共識，要支持永久的屬地球隊，球迷培養以及球場再升級是重要的關鍵。

史哲說，澄清湖棒球場的優勢在於排水性佳，因此在澄清湖球場開打的比賽，只要沒有持續性的大雨，都能順利完賽。首要之務是改善看台上的硬體設備，以回應球迷需求。市府會將預算投注在球迷朋友關心的看台啦啦隊區的柵欄拆除，和二樓廁所的整修，只要完成預算程序，球季結束之後可以順利動工。

高雄市副市長史哲表示，市府將積極培養觀眾及球場再升級，才能支撐永久的屬地球隊。圖／高市府提供
高雄市副市長史哲表示，市府將積極培養觀眾及球場再升級，才能支撐永久的屬地球隊。圖／高市府提供
高雄市副市長史哲表示，市府將積極培養觀眾及球場再升級，才能支撐永久的屬地球隊。圖／高市府提供
高雄市副市長史哲表示，市府將積極培養觀眾及球場再升級，才能支撐永久的屬地球隊。圖／高市府提供
高雄市副市長史哲（右一）表示，市府將積極培養觀眾及球場再升級，才能支撐永久的屬地球隊。圖／高市府提供
高雄市副市長史哲（右一）表示，市府將積極培養觀眾及球場再升級，才能支撐永久的屬地球隊。圖／高市府提供
台鋼雄鷹職棒隊與高雄市政府合作，在澄清湖棒球場舉行新人測試會。圖／高市府提供
台鋼雄鷹職棒隊與高雄市政府合作，在澄清湖棒球場舉行新人測試會。圖／高市府提供

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