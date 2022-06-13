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中職／上一戰被球迷罵翻 郭阜林本季首轟「百米衝刺」

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
獅隊代打郭阜林（右）在九局上擊出兩分全壘打，與隊員跳起慶賀。記者侯永全／攝影
獅隊代打郭阜林（右）在九局上擊出兩分全壘打，與隊員跳起慶賀。記者侯永全／攝影

統一獅隊今天在新莊球場以以10：3擊敗富邦悍將隊，鄭鎧文7局上轟出致勝兩分砲，前一戰未積極跑壘的郭阜林，也在9局上代打轟出左外野兩分砲，他說：「本季首轟等太久了。」

郭阜林10日在新莊球場同樣對悍將隊之戰，9局上代打敲出左外野全壘打牆邊的深遠飛球，以為是界外球，因此沒有賣力跑壘，形成「最深遠一壘打」，被球迷罵翻後還為此事發文道歉。

獅隊今天打完前8局8：3領先，郭阜林9局上又上場代打，從悍將隊第5任投手張耿豪的手中開轟，這次完全不敢大意，跑壘速度比平常揮出全壘打更快，笑說：「提醒自己記得好好跑壘，一開始就全力衝，準備百米衝刺。」

郭阜林表示，打到球就很有把握會是全壘打，本季首轟很珍貴，希望帶起接下來的手感。

鄭鎧文、郭阜林5月17日一起重返一軍，郭阜林指出，兩人在二軍就常互相激勵，不管如何都要火力連線，今天終於辦到。

郭阜林 鄭鎧文

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