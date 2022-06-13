中職／鄭鎧文兩分砲轟下江山 獅隊追上猿隊無勝差了

統一獅隊外野手鄭鎧文連兩戰開轟，今天7局上砲轟富邦悍將隊洋投范米特，右外野兩分砲成為致勝一擊，幫助獅隊10：3獲勝，上半季排名仍居第2，但和樂天桃猿隊之間已無勝差。

獅隊今天賽前落後猿隊半場勝差，贏得這場關鍵勝利後，戰績升至23勝2和15敗，勝率6成05，猿隊則是22勝1和14敗、勝率6成11，兩隊之間只有千分之6的差距。

這場比賽是9日的新莊球場保留比賽，從3局上1出局、獅隊2：1領先打起，悍將隊原來先發投手江少慶未再登板，由范米特接手，獅隊投手仍是古林睿煬。

悍將隊3局下追平比數，5局下再得1分超前，但獅隊6局上追成3：3平手，雙方兩度打成平手。

獅隊7局上1出局後，潘傑楷揮出安打，鄭鎧文追加右外野全壘打，本季第3轟獨居全隊榜首，接著林岱安二壘打、邱智呈安打再下一城，范米特投4.1局失4分吞敗。

鄭鎧文5月18日才登上一軍，本季出賽12場已有3轟，在中職全壘打榜並列第5。

獅隊取得6：3領先後，8局上再從悍將隊第4任投手李建勲的手中攻下兩分，9局上郭阜林代打，從張耿豪的手中轟出左外野兩分砲，本季首轟出爐，獅隊終場7分之差獲勝，悍將隊中斷3連勝。

古林睿煬先發6局，被揮出9支安打、失3分，以優質內容奪下本季第4勝（2敗）。