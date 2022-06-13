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中職／陳仕朋優質先發機率高 兼任中繼不怕蠟燭兩頭燒
富邦悍將隊左投陳仕朋本季兼任先發、中繼任務，合計出賽8場投出1勝2敗、防禦率2.83，預定18日在新莊球場先發對決統一獅隊，他說：「球隊有需要， 兩邊跑沒問題。」
陳仕朋本季5場先發有4場投滿6局，而且全是優質先發，單場最多只有兩分自責，投球穩定性不錯；他表示，以先發角色來說，局數算是滿意，整體成績還不錯。
陳仕朋表示，先發、中繼一定會有不一樣的地方，中繼任務是每天都要準備，心態上更要準備好，不管定位如何就是盡全力做，只是方式不同。
悍將本周有6場比賽，洋投范米特今天在補賽登板，總教練丘昌榮強調，19日對樂天桃猿隊之戰，原則上仍是他扛起先發任務，最近因手套有外部物質遭禁賽10場的威迪茲，最快下周才能投球。
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