快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳仕朋優質先發機率高 兼任中繼不怕蠟燭兩頭燒

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
悍將隊左投陳仕朋身兼先發、中繼任務，自認沒有問題。記者藍宗標／攝影
悍將隊左投陳仕朋身兼先發、中繼任務，自認沒有問題。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊左投陳仕朋本季兼任先發、中繼任務，合計出賽8場投出1勝2敗、防禦率2.83，預定18日在新莊球場先發對決統一獅隊，他說：「球隊有需要， 兩邊跑沒問題。」

陳仕朋本季5場先發有4場投滿6局，而且全是優質先發，單場最多只有兩分自責，投球穩定性不錯；他表示，以先發角色來說，局數算是滿意，整體成績還不錯。

陳仕朋表示，先發、中繼一定會有不一樣的地方，中繼任務是每天都要準備，心態上更要準備好，不管定位如何就是盡全力做，只是方式不同。

悍將本周有6場比賽，洋投范米特今天在補賽登板，總教練丘昌榮強調，19日對樂天桃猿隊之戰，原則上仍是他扛起先發任務，最近因手套有外部物質遭禁賽10場的威迪茲，最快下周才能投球。

陳仕朋 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／詹智堯迎接生涯第997戰 丘總：去問他睡得著嗎？

中職／一個「有」字釀成烏龍挑戰 丘總認「我的問題」

中職／吃水餃沾到辣椒醬？范米特還原球衣污漬來源

中職／悍將輪值多兩洞 陳仕朋回先發、江少慶9日回一軍

相關新聞

中職／林岳平透露力抗猿隊之道 對悍將要全力提高勝場

統一獅、富邦悍將隊今天在新莊球場進行補賽，將從3局上開打，獅隊本周6場比賽將以現有5名先發投手輪值，今天登板的古林睿煬，...

中職／詹智堯迎接生涯第997戰 丘總：去問他睡得著嗎？

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，39歲老將詹智堯將以代跑身分亮相，不但是本季首次上場，也是生涯第997次出賽，悍將...

中職／多名逾33歲老將再拚重返職棒？台鋼有現實面要考量

台鋼雄鷹隊今天舉辦新人測試會，破400人的海選中挑珍珠，包括25位具職棒資歷選手，其中也不乏老將，統籌執行教練林振賢談到...

中職／昔日勝投王投身測試會 林晨樺當最後一搏去拚

曾是2013年中職勝投王，林晨樺在33歲的年紀遭到富邦悍將隊釋出，也未等到其他4隊的測試機會，坦言心情有過失落，現在投身...

中職／陳仕朋優質先發機率高 兼任中繼不怕蠟燭兩頭燒

富邦悍將隊左投陳仕朋本季兼任先發、中繼任務，合計出賽8場投出1勝2敗、防禦率2.83，預定18日在新莊球場先發對決統一獅...

中職／3人僅5轟並列全壘打王 林岳平點名許基宏有看頭

中職上半季賽事已經打完近2/3，全壘打榜領先3人只有5轟，獅隊總教練林岳平說：「球絕對是關鍵，之前太會飛。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。