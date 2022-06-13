快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

中職／3人僅5轟並列全壘打王 林岳平點名許基宏有看頭

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中信兄弟許基宏。 報系資料照
中信兄弟許基宏。 報系資料照

中職上半季賽事已經打完近2/3，全壘打榜領先3人只有5轟，獅隊總教練林岳平說：「球絕對是關鍵，之前太會飛。」

中信兄弟隊許基宏、味全龍隊拿莫．伊漾、樂天桃猿隊林立目前5轟並列第1，若按目前進度，中職本季全壘打王將不到20轟，一般認為，比賽球恢復系數降低是原因之一。

林岳平認為「5支確實有點少」，很多擅長長打的打者，開季都不順利，唯一好的只有許基宏，推算他打到季末應有18到20轟左右。

林岳平認為，全壘打產量減少，球迷覺得少了激情，但今年比賽較有張力。

今年球季開打至今，各隊長打好手包括朱育賢、林安可、蘇智傑、高國輝不是受傷延後開季，就是開季陷入低潮，林岳平強調「重砲不在線上」正是全壘打減產的因素。

兄弟目前出賽39場，許基宏是全隊唯一全勤球員，他在前年球季19轟是個人生涯單季最多轟紀錄；至於中職最少轟全壘打王出現在2000年，當時效力興農牛隊的林仲秋以15轟勝出。

林岳平 許基宏

延伸閱讀

中職／林岳平透露力抗猿隊之道 對悍將要全力提高勝場

中職／猿隊未挑戰錯過追平分？曾豪駒還原當下判斷

中職／「一定會投進來…」 鄭鎧文狙擊索沙完成生涯50轟

中職／餅總真的沒生氣 未正眼看郭阜林因確實不應該

相關新聞

中職／林岳平透露力抗猿隊之道 對悍將要全力提高勝場

統一獅、富邦悍將隊今天在新莊球場進行補賽，將從3局上開打，獅隊本周6場比賽將以現有5名先發投手輪值，今天登板的古林睿煬，...

中職／詹智堯迎接生涯第997戰 丘總：去問他睡得著嗎？

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，39歲老將詹智堯將以代跑身分亮相，不但是本季首次上場，也是生涯第997次出賽，悍將...

中職／多名逾33歲老將再拚重返職棒？台鋼有現實面要考量

台鋼雄鷹隊今天舉辦新人測試會，破400人的海選中挑珍珠，包括25位具職棒資歷選手，其中也不乏老將，統籌執行教練林振賢談到...

中職／昔日勝投王投身測試會 林晨樺當最後一搏去拚

曾是2013年中職勝投王，林晨樺在33歲的年紀遭到富邦悍將隊釋出，也未等到其他4隊的測試機會，坦言心情有過失落，現在投身...

中職／陳仕朋優質先發機率高 兼任中繼不怕蠟燭兩頭燒

富邦悍將隊左投陳仕朋本季兼任先發、中繼任務，合計出賽8場投出1勝2敗、防禦率2.83，預定18日在新莊球場先發對決統一獅...

中職／3人僅5轟並列全壘打王 林岳平點名許基宏有看頭

中職上半季賽事已經打完近2/3，全壘打榜領先3人只有5轟，獅隊總教練林岳平說：「球絕對是關鍵，之前太會飛。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。