中職／3人僅5轟並列全壘打王 林岳平點名許基宏有看頭
中職上半季賽事已經打完近2/3，全壘打榜領先3人只有5轟，獅隊總教練林岳平說：「球絕對是關鍵，之前太會飛。」
中信兄弟隊許基宏、味全龍隊拿莫．伊漾、樂天桃猿隊林立目前5轟並列第1，若按目前進度，中職本季全壘打王將不到20轟，一般認為，比賽球恢復系數降低是原因之一。
林岳平認為「5支確實有點少」，很多擅長長打的打者，開季都不順利，唯一好的只有許基宏，推算他打到季末應有18到20轟左右。
林岳平認為，全壘打產量減少，球迷覺得少了激情，但今年比賽較有張力。
今年球季開打至今，各隊長打好手包括朱育賢、林安可、蘇智傑、高國輝不是受傷延後開季，就是開季陷入低潮，林岳平強調「重砲不在線上」正是全壘打減產的因素。
兄弟目前出賽39場，許基宏是全隊唯一全勤球員，他在前年球季19轟是個人生涯單季最多轟紀錄；至於中職最少轟全壘打王出現在2000年，當時效力興農牛隊的林仲秋以15轟勝出。
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