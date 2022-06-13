快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林岳平透露力抗猿隊之道 對悍將要全力提高勝場

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
獅隊總教練林岳平認為本周6戰非常關鍵，對悍將隊要全力搶勝。記者藍宗標／攝影
獅隊總教練林岳平認為本周6戰非常關鍵，對悍將隊要全力搶勝。記者藍宗標／攝影

統一獅、富邦悍將隊今天在新莊球場進行補賽，將從3局上開打，獅隊本周6場比賽將以現有5名先發投手輪值，今天登板的古林睿煬，可望單周扛起兩場先發，19日再戰中信兄弟隊投球，獅隊總教練林岳平說：「就用5人輪值，投手群OK。」

獅隊落後上半季排名第1的樂天桃猿隊半場勝差，林岳平不諱言，本周6場比賽是本季開打至今，最關鍵的一段時間，其中4戰對決悍將隊，一定要全力提高勝場才行。

悍將隊目前排名墊底，落後猿隊達12.5場勝差，林岳平說：「這不是好不好打的問題，不過要提高勝場，才有能力對抗猿隊。」

味全龍、中信兄弟隊分別落後猿隊3場、4場勝差，也有爭奪季冠軍的機會，林岳平強調，本周全力搶勝，一旦打到後面各隊互咬，才不會失去競爭本錢，攸關對戰時有沒有優勢。

古林睿煬可能單周兩場先發，林岳平強調「要看賽況」，目前還未定案，但會朝這個方向為他準備。

林岳平 古林睿煬 中信兄弟

延伸閱讀

中職／猿隊未挑戰錯過追平分？曾豪駒還原當下判斷

中職／「一定會投進來…」 鄭鎧文狙擊索沙完成生涯50轟

中職／餅總真的沒生氣 未正眼看郭阜林因確實不應該

中職／郭阜林最深遠的一壘打惹議 深夜發文：深感自責

相關新聞

中職／林岳平透露力抗猿隊之道 對悍將要全力提高勝場

統一獅、富邦悍將隊今天在新莊球場進行補賽，將從3局上開打，獅隊本周6場比賽將以現有5名先發投手輪值，今天登板的古林睿煬，...

中職／詹智堯迎接生涯第997戰 丘總：去問他睡得著嗎？

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，39歲老將詹智堯將以代跑身分亮相，不但是本季首次上場，也是生涯第997次出賽，悍將...

中職／多名逾33歲老將再拚重返職棒？台鋼有現實面要考量

台鋼雄鷹隊今天舉辦新人測試會，破400人的海選中挑珍珠，包括25位具職棒資歷選手，其中也不乏老將，統籌執行教練林振賢談到...

中職／昔日勝投王投身測試會 林晨樺當最後一搏去拚

曾是2013年中職勝投王，林晨樺在33歲的年紀遭到富邦悍將隊釋出，也未等到其他4隊的測試機會，坦言心情有過失落，現在投身...

中職／揮擊感覺已內化在身體 郭岱琦40歲拚測試會不是問題

40歲的「怪手」郭岱琦出現在台鋼雄鷹隊新人測試會名單中，引起外界詫異，但他直言年紀不是問題，對自己的打擊依然很有信心，打...

NCAA／大學生超人演出不輸MLB 接球翻牆掉進牛棚還開轟

美國NCAA棒球賽今天出現瘋狂場面，奧克拉荷馬大學左外野手派提斯（Kendall Pettis）為了接球摔進牛棚，後來還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。