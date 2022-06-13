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中職／林岳平透露力抗猿隊之道 對悍將要全力提高勝場
統一獅、富邦悍將隊今天在新莊球場進行補賽，將從3局上開打，獅隊本周6場比賽將以現有5名先發投手輪值，今天登板的古林睿煬，可望單周扛起兩場先發，19日再戰中信兄弟隊投球，獅隊總教練林岳平說：「就用5人輪值，投手群OK。」
獅隊落後上半季排名第1的樂天桃猿隊半場勝差，林岳平不諱言，本周6場比賽是本季開打至今，最關鍵的一段時間，其中4戰對決悍將隊，一定要全力提高勝場才行。
悍將隊目前排名墊底，落後猿隊達12.5場勝差，林岳平說：「這不是好不好打的問題，不過要提高勝場，才有能力對抗猿隊。」
味全龍、中信兄弟隊分別落後猿隊3場、4場勝差，也有爭奪季冠軍的機會，林岳平強調，本周全力搶勝，一旦打到後面各隊互咬，才不會失去競爭本錢，攸關對戰時有沒有優勢。
古林睿煬可能單周兩場先發，林岳平強調「要看賽況」，目前還未定案，但會朝這個方向為他準備。
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