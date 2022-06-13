中職／詹智堯迎接生涯第997戰 丘總：去問他睡得著嗎？

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，39歲老將詹智堯將以代跑身分亮相，不但是本季首次上場，也是生涯第997次出賽，悍將總教練丘昌榮笑說：「可以去問他，昨天睡得著嗎？」

詹智堯生涯前13季都在樂天桃猿隊，今年轉戰悍將擔任外野教練、兼任球員， 昨天被註冊為球員，今天賽前認真練習打擊，準備迎接本季首戰。

丘昌榮表示，詹智堯的任務是代打，到時再看比賽狀況，笑說：「如果贏10分就讓他打。」

由於聯盟規定補賽可多登錄1人，詹智堯獲得一軍出賽機會，逐漸邁向生涯出賽千場紀錄，丘昌榮樂見此事，強會登錄這位老將都是巧合。

丘昌榮表示，本來打算登錄右投楊彬，但對獅隊補賽剩7局，決定給詹智堯機會。