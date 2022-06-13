中職／找來6教練協助挖珍珠 台鋼領隊：不排除任何可能

台鋼雄鷹隊今天舉辦新人測試會，目前教練團僅一人確定為統籌執行教練林振賢，今天現場還有6位教練協助觀察選手，是否為未來教練團人選？領隊劉東洋回應：「不排除任何可能」。

台鋼組軍展開獵才，此次測試會共有720人報名，473人符合資格，其中25人具職棒資歷選手，除了林振賢坐鎮外，還有黃甘霖、鄧蒔陽、鄭乃文、蕭任汶、曾翊誠、湯登凱也在現場觀察、評估選手表現。

6人是否為台鋼教練團的候選名單？劉東洋表示，「不排除任何可能性」。他進一步指出，其實合作可能並不只局限於教練團，「從他們投入這個工作的精神、看選手的專業眼光，都會是未來評估重點，可能是教練或球探人選，「就是看我們怎樣去挖掘合適的人才擺在合適的位置。」

台鋼以高雄為大本營，教練選才是否以南部出身為主？劉東洋回應：「和選手一樣，實力、專業擺在前面，當然相同條件之下，地緣性還是會是考量點，但不是說這點凌駕在所有因素之上。」