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中職／多名逾33歲老將再拚重返職棒？台鋼有現實面要考量

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
張正偉。圖／台鋼雄鷹隊提供
張正偉。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天舉辦新人測試會，破400人的海選中挑珍珠，包括25位具職棒資歷選手，其中也不乏老將，統籌執行教練林振賢談到這批選手年紀，不諱言：「若選33、34歲的，等到我們上一軍又大了1歲，現實面是顛峰期已經過了。」

郭岱琦以40歲的年紀投入測試會，另外還有35歲的張正偉、34歲黃恩賜、曾琮萱、33歲林晨樺、鄧志偉等人，期望為延續職棒生涯再拚一次，第6隊的出現為他們開啟曙光，但台鋼有現實面必須考量。

林振賢指出，根據研究，台灣選手的顛峰期落在24到28歲中間，接近30歲是經驗和技術比較平衡時，「如果年紀偏大，就要看大到哪裡。」他說27、28歲選進來會是即戰力，但若已是33、34歲，等到2024年台鋼上一軍，已經過了顛峰期，「講實話，我們需不需要這樣的選手？需要和球團、教練再討論。」

他強調：「年紀大沒關係，但一定要是即戰力，看能否對這支球隊有立即幫助，而不是因為過去有職棒經歷就選進來。」

談到對林晨樺的評估，林振賢坦言年紀較大，體能、身材各方面退化，他的球被打擊率偏高、揮空率低，「現在對這些測試選手沒有壓制力，也很難壓制現在的一軍選手。」

台鋼雄鷹 林晨樺 郭岱琦

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