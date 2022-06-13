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中職／2下勾、2混血都不錯 林振賢還注意到林聖榮、蔡岱霖

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊今天展開為期3天的新人測試會。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今天展開為期3天的新人測試會。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天展開為期3天的新人測試會，統籌執行教練林振賢看完首日上午場近80名選手後，點名潛在珍珠，分別是2個「勾的」、2個「混血兒」，具職棒資歷的選手中，林聖榮、蔡岱霖都吸引到他的目光。

台鋼組軍展開獵才，此次測試會共有720人報名，473人符合資格，其中25人具職棒資歷選手，除了林振賢坐鎮外，還有黃甘霖、鄧蒔陽、鄭乃文、蕭任汶、曾翊誠、湯登凱等教練及球探部門鄭漢禮、林聿文到場觀察選手。

測試會分成3天各兩梯次進行，第一梯次看完近80名選手後，被問到特別注意的選手，林振賢先是點名「那兩個勾的」，他指的是陳宇宏與林亭佑。除了投球姿勢外，林振賢說：「很穩定，投球節奏很快，不會再那邊摸，對守備員來說守備節奏也比較好。」

年僅21歲就在去年遭富邦悍將隊釋出的林聖榮，也進入林振賢的視線中，「林聖榮感覺還不錯，看他禮拜五對富邦先發4局沒失分，控球、變化球掌控能力，還有球速也有一點水準，也很年輕，看起來有機會。」

第一梯次的野手相較平淡，林振賢僅點名曾效力中信兄弟隊的捕手蔡岱霖，儘管已經30歲，但他認為捕手年紀稍大沒關係。

訪談即將結束之際，「啊…等等。」林振賢主動再追加補充，「還有那兩個混血兒，球速還不錯。」台灣、日本混血大瀧幸治及台灣、伊朗混血爾曼羅索普，都因球速不錯吸引他的目光。

投手有一人讓他感覺稍微可惜，就是擁有蝴蝶球的蔡易廷，林振賢說：「他有特色，但今天蝴蝶看起來比較不會跑，可能沒有風，蝴蝶飛不起來，如果他蝴蝶控得好，會讓直球感覺很快，球路不用多，只要兩個球就好。」

球速 台鋼雄鷹 富邦悍將

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