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中職／補賽快補到沒空檔 聯盟宣布下半季延到719開打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
梅雨及疫情季讓中職上半季賽程大塞車。記者陳宛晶／攝影
梅雨及疫情季讓中職上半季賽程大塞車。記者陳宛晶／攝影

中職賽程遇到大塞車，聯盟今天確定下半季延後開打，原訂7月15日展開的下半季，挪到19日開打，15到17日的比賽則挪到10月21到23日進行。

今年賽程因為疫情、天氣而延賽不斷，目前補賽已經排到7月12日，距離原本預計的下半季開打日只剩2天空檔，聯盟考量為讓上半季順利完成，與各球團討論後決定調整賽程。

調整過後的賽程，原訂7月15到17日的6場比賽，挪到下半季最後面，改到19日展開下半季，屆時賽程將從洲際球場富邦悍將與中信兄弟隊、台南球場味全龍與統一獅隊之戰展開。

聯盟今天公布賽程調整公告如下：

一、因疫情與天候影響，聯盟上半季例行賽延賽場次增多，經與各球團討論後，為使上半季例行賽能順利完成，聯盟決定將下半季首週賽程延後。

二、原定下半季第一週賽程，7/15(五)至7/17(日)調整為上半季補賽日程，該週賽程往後順延至10/21-23進行，下半季於7/19(二)開賽。

三、特此公告。

富邦悍將 統一獅 中職

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