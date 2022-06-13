中職／補賽快補到沒空檔 聯盟宣布下半季延到719開打

中職賽程遇到大塞車，聯盟今天確定下半季延後開打，原訂7月15日展開的下半季，挪到19日開打，15到17日的比賽則挪到10月21到23日進行。

今年賽程因為疫情、天氣而延賽不斷，目前補賽已經排到7月12日，距離原本預計的下半季開打日只剩2天空檔，聯盟考量為讓上半季順利完成，與各球團討論後決定調整賽程。

調整過後的賽程，原訂7月15到17日的6場比賽，挪到下半季最後面，改到19日展開下半季，屆時賽程將從洲際球場富邦悍將與中信兄弟隊、台南球場味全龍與統一獅隊之戰展開。

聯盟今天公布賽程調整公告如下：