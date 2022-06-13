快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／揮擊感覺已內化在身體 郭岱琦40歲拚測試會不是問題

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
郭岱琦。圖／台鋼雄鷹隊提供
郭岱琦。圖／台鋼雄鷹隊提供

40歲的「怪手」郭岱琦出現在台鋼雄鷹隊新人測試會名單中，引起外界詫異，但他直言年紀不是問題，對自己的打擊依然很有信心，打棒球那麼多年了，揮擊的感覺已經內化在身體裡。

台鋼舉辦新人測試會，今天展開為期3天、超過400人的海選，不乏具備職棒資歷的選手，2016年後已未在職棒出賽的郭岱琦，可能是其中最令人意外的名字。

郭岱琦透露，離開職棒後，身體狀況都保持得還可以，雖然體重曾有一度飆升，但後來擔任健身教練，也找回過去的體態、甚至更瘦一點。

已經久未經過正式訓練，這次為了參與測試會，投入很多心力在準備，他也說：「攻擊一直都是自己強項，在練習時也一直反覆回想過去的擊球感覺，機器測出來的相關數據也沒有比之前差。」他說打棒球打了那麼年，以前每天練球，「那種感受已經在身體裡面，不會忘掉」。

以40歲高齡投入測試會，他認為年紀不是問題，也是希望給自己一個機會，加上小孩也在打球，「我想給他們一個榜樣，鼓勵他們也為自己的夢想努力。」

郭岱琦 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／昔日勝投王投身測試會 林晨樺當最後一搏去拚

中職／郭岱琦參加台鋼雄鷹測試會 要當兒子的榜樣

中職／高雄終於等到台鋼 陳其邁喊話翻版海神上一軍就奪冠

玉山盃／黃宥幃後援穩守 挑戰職棒要減輕媽媽負擔

相關新聞

中職／林岳平透露力抗猿隊之道 對悍將要全力提高勝場

統一獅、富邦悍將隊今天在新莊球場進行補賽，將從3局上開打，獅隊本周6場比賽將以現有5名先發投手輪值，今天登板的古林睿煬，...

中職／詹智堯迎接生涯第997戰 丘總：去問他睡得著嗎？

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，39歲老將詹智堯將以代跑身分亮相，不但是本季首次上場，也是生涯第997次出賽，悍將...

中職／多名逾33歲老將再拚重返職棒？台鋼有現實面要考量

台鋼雄鷹隊今天舉辦新人測試會，破400人的海選中挑珍珠，包括25位具職棒資歷選手，其中也不乏老將，統籌執行教練林振賢談到...

中職／昔日勝投王投身測試會 林晨樺當最後一搏去拚

曾是2013年中職勝投王，林晨樺在33歲的年紀遭到富邦悍將隊釋出，也未等到其他4隊的測試機會，坦言心情有過失落，現在投身...

中職／陳仕朋優質先發機率高 兼任中繼不怕蠟燭兩頭燒

富邦悍將隊左投陳仕朋本季兼任先發、中繼任務，合計出賽8場投出1勝2敗、防禦率2.83，預定18日在新莊球場先發對決統一獅...

中職／3人僅5轟並列全壘打王 林岳平點名許基宏有看頭

中職上半季賽事已經打完近2/3，全壘打榜領先3人只有5轟，獅隊總教練林岳平說：「球絕對是關鍵，之前太會飛。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。