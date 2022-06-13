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中職／揮擊感覺已內化在身體 郭岱琦40歲拚測試會不是問題
40歲的「怪手」郭岱琦出現在台鋼雄鷹隊新人測試會名單中，引起外界詫異，但他直言年紀不是問題，對自己的打擊依然很有信心，打棒球那麼多年了，揮擊的感覺已經內化在身體裡。
台鋼舉辦新人測試會，今天展開為期3天、超過400人的海選，不乏具備職棒資歷的選手，2016年後已未在職棒出賽的郭岱琦，可能是其中最令人意外的名字。
郭岱琦透露，離開職棒後，身體狀況都保持得還可以，雖然體重曾有一度飆升，但後來擔任健身教練，也找回過去的體態、甚至更瘦一點。
已經久未經過正式訓練，這次為了參與測試會，投入很多心力在準備，他也說：「攻擊一直都是自己強項，在練習時也一直反覆回想過去的擊球感覺，機器測出來的相關數據也沒有比之前差。」他說打棒球打了那麼年，以前每天練球，「那種感受已經在身體裡面，不會忘掉」。
以40歲高齡投入測試會，他認為年紀不是問題，也是希望給自己一個機會，加上小孩也在打球，「我想給他們一個榜樣，鼓勵他們也為自己的夢想努力。」
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