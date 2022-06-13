中職／昔日勝投王投身測試會 林晨樺當最後一搏去拚

曾是2013年中職勝投王，林晨樺在33歲的年紀遭到富邦悍將隊釋出，也未等到其他4隊的測試機會，坦言心情有過失落，現在投身台鋼雄鷹隊新人測試會，他說：「最後一搏啊！還有夢就去拚拚看。」

林晨樺為2011年選秀的興農牛隊第1指名，生涯經歷過興農牛、義大犀牛、富邦悍將隊3代，2020年還在一軍出賽45場，隔年出賽空間銳減，整季只在一軍登板3場，季後被放在60人名單之外。

去年有不少戰力外投手獲得延續生涯的機會，曾有一軍實績的林晨樺，並未等到屬於他的機會，他說：「失落感一定會有，但自己年紀也是滿大了，以投手來說，現在新人越來越多會是趨勢。」

離開職棒後，林晨樺於安永鮮物隊維持練球、出賽，近期在中職二軍交流賽出賽，是他近7、8月以來的第一次正式比賽，昨天面對中信兄弟隊二軍6人次被敲出4安打，昨天比賽結束離開澄清湖球場已是晚上11點多，今天早上7點多再來原地報到。

被問到決定投入測試會的原因，他說：「最後一搏啊！還有夢就去拚拚看，沒有其他想法。」

他出身高雄小港，對於高雄再有職棒球隊，也直言不錯，「隔了幾年，終於又有在地球隊，覺得不錯，也希望自己有機會。」他說：「現在能做的就是把自己準備好，再等待機會，如果還是沒有，就是考慮要不要轉換跑道。」