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中職／對高雄球隊心動 曾琮萱削肉10公斤投入測試會
台鋼雄鷹隊今天展開為期3天的新人測試會，共計25位具有職棒資歷的選手報名，昔日Lamigo桃猿隊第1指名投手曾琮萱以消瘦許多的身影現身，他為了投入測試會準備3個月，也一口氣削肉10公斤。
曾琮萱今天在現場看著其他選手們，直言自己應該是最沒壓力的一個，「我有經驗，知道怎樣面對。」味全龍隊回歸中職時，他也曾報名測試會，但並未通過篩選；這次台鋼是高雄在地球隊，讓曾琮萱更心動，「主場選在高雄，這是最大心動的點。」
為了參與這次測試會，他準備了3個月，他笑說：「就從台鋼投意向書開始。」外界最有感的是體型變化，他在2017年底剛脫下興富發球衣時體重約95公斤，轉往台北市水利處工作，不當選手後體重狂飆，在最胖時達到110公斤，從「鐵肺魚雷」變成「深水炸彈」。
準備測試會的3個月期間，曾琮萱表示，平日下班後約晚上6、7點，很難有捕手幫自己接球，利用假日練投較多，目前球速約130公里，投球動作應該沒變，「但就是胖了點」。
被問到自評獲台鋼青睞的機率，他坦言：「不確定欸！」但只希望盡自己最大力量。他平常也有在帶社區少棒球隊，學生告訴他：「教練，你去要加油」。他也希望自己這次參與測試會，能帶給小球員一課，「有動力就會促使自己去完成，我也是跟他們說，設定目標後就要去努力，而不是什麼都不做。」
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