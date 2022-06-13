快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

中職／郭岱琦參加台鋼雄鷹測試會 要當兒子的榜樣

中央社／ 高雄13日電
台鋼雄鷹隊加盟中職，公布帶有羽毛圖案的「T」字隊徽。圖／中央社
台鋼雄鷹隊加盟中職，公布帶有羽毛圖案的「T」字隊徽。圖／中央社

具職棒資歷的40歲球員郭岱琦參加台鋼雄鷹測試會，郭岱琦自評身體狀況還行、年齡不是問題，他的小孩現在也在打球，「我想要當個榜樣，鼓勵他們為夢想努力」。

40歲野手郭岱琦是2004年中職季後選秀統一獅隊第一指名，2016年季後被球隊釋出，中職生涯一軍留下819場出賽，敲出587支安打、66發全壘打，生涯打擊率2成63。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，今天在高雄澄清湖棒球場舉辦自辦測試會，郭岱琦也有報名參加，上午體能測驗結束後受訪表示，覺得自己身體狀況還行，從職棒退下來之後，有一陣子因為開公司，應酬比較頻繁，體重往上飆，但後來當健身公司教練，找回職棒時期的體態。

聽到郭岱琦報名參加測試會，許多前隊友包括獅隊現役野手高國慶、退役野手劉芙豪都給正面的回應。郭岱琦笑說，主要是給自己一個機會，準備測試會沒有壓力，雖然4、5年沒有正式訓練，但狀況不會差很多。

郭岱琦表示，職棒生涯期間，攻擊一直是自己強項，這陣子準備也會回想以前擊球的感覺，也有到外面測試，打擊各方面的數據與職棒時期沒有差太多，「打棒球20、30年了，那種感覺已經在身體裡面了。」

郭岱琦表示，年齡不是問題，最重要的是想好好把握機會，「我的小孩現在也有在打球，我希望拿出球員的榜樣，讓他們看看爸爸已經40歲了，還在為自己的夢想努力，因為棒球是我的最愛。」

郭岱琦 台鋼雄鷹 中職

延伸閱讀

中職／高雄終於等到台鋼 陳其邁喊話翻版海神上一軍就奪冠

中職／台鋼雄鷹Logo揭曉T字帶羽毛 林振賢接任統籌教練

中職／台鋼雄鷹測試會破350人報名 約20人具職棒資歷

中職／台鋼雄鷹8日舉辦加盟記者會 球隊LOGO揭開面紗

相關新聞

中職／林岳平透露力抗猿隊之道 對悍將要全力提高勝場

統一獅、富邦悍將隊今天在新莊球場進行補賽，將從3局上開打，獅隊本周6場比賽將以現有5名先發投手輪值，今天登板的古林睿煬，...

中職／詹智堯迎接生涯第997戰 丘總：去問他睡得著嗎？

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，39歲老將詹智堯將以代跑身分亮相，不但是本季首次上場，也是生涯第997次出賽，悍將...

中職／多名逾33歲老將再拚重返職棒？台鋼有現實面要考量

台鋼雄鷹隊今天舉辦新人測試會，破400人的海選中挑珍珠，包括25位具職棒資歷選手，其中也不乏老將，統籌執行教練林振賢談到...

中職／昔日勝投王投身測試會 林晨樺當最後一搏去拚

曾是2013年中職勝投王，林晨樺在33歲的年紀遭到富邦悍將隊釋出，也未等到其他4隊的測試機會，坦言心情有過失落，現在投身...

中職／陳仕朋優質先發機率高 兼任中繼不怕蠟燭兩頭燒

富邦悍將隊左投陳仕朋本季兼任先發、中繼任務，合計出賽8場投出1勝2敗、防禦率2.83，預定18日在新莊球場先發對決統一獅...

中職／3人僅5轟並列全壘打王 林岳平點名許基宏有看頭

中職上半季賽事已經打完近2/3，全壘打榜領先3人只有5轟，獅隊總教練林岳平說：「球絕對是關鍵，之前太會飛。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。