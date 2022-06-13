中職／高雄終於等到台鋼 陳其邁喊話翻版海神上一軍就奪冠

台鋼雄鷹隊以第6隊之姿投身中職，展開招兵買馬，今天在高雄澄清湖棒球場進行為期3天、破400人的新人測試會，高雄市長陳其邁到場出席開幕儀式，對於新球隊的期許，喊出「升上一軍，當然冠軍就是要留在高雄。」

台鋼新人測試會原訂在13、15日在澄清湖球場進行，有720人報名、473人符合資格，因人數爆棚多開1天，今天陳其邁、台鋼集團董事長王炯棻出席首日開幕儀式，談到對這支新成軍的高雄在地球隊期許。

陳其邁表示，身為直轄市沒有職棒球隊，會讓大家覺得沒有面子，過去在議會中也曾遇到震撼教育，被質詢問到高雄何時會有職棒球隊，他卻回答不了，「努力了一年多，終於美夢成真。」

陳其邁說：「一個城市有一個球隊，是城市的精神象徵，台鋼雄鷹未來就是高雄的精神代表。」他提到，捷運黃線近期就會動工，讓前往澄清湖球場的交通更便利，可以從高鐵直接搭車到球場，也盼台鋼雄鷹的出現，可以讓高雄在地三級棒球生根，棒球生涯有更好規畫。

被問到對台鋼雄鷹的期許，陳其邁引高雄海神隊奪得T1聯盟元年冠軍為例，「就像海神一樣，第一次比賽就拿到冠軍，台鋼明年先打二軍、後年上一軍，當然冠軍就是要留在高雄。」他也向高雄球迷喊話，「有新的球隊在這裡，是高雄的在地球隊，自己的孩子要自己疼，為台鋼雄鷹加油，最好的方式就是買門票來看球。」

王炯棻則提到，澄清湖是一個很棒的球場，但10多年來比較沒人經營，而高雄為一進步城市卻無職棒球隊，這在國外是看不到的，現在台鋼雄鷹來了，「既然取名雄鷹，就是希望熊營！」