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日職／山川穗高率先20轟搶三冠王 火燙秘訣「被三振也無所謂」

聯合新聞網／ 綜合報導
山川穗高打下兩聯盟最多的20轟。圖擷取自埼玉西武獅官方商品部臉書
山川穗高打下兩聯盟最多的20轟。圖擷取自埼玉西武獅官方商品部臉書

西武隊主力重砲山川穗高，過去曾以超過40轟的表現，連兩年摘下洋聯全壘打王的桂冠。然而他在2020、2021表現下滑，這兩年全壘打支數都各剩下24支。但他今年強勢回歸，目前是兩聯盟第一位敲出20轟的選手，還有機會挑戰三冠王的大紀錄。

根據日本媒體「體育報知」報導，西武獅在12日對上東洋廣島鯉魚的比賽中，山川在第三局上場打擊時，相中廣島投手安德森（Drew Anderson）一顆147公里的快速球，把球一棒帶往左外野方向。打出去的時候就已經知道球不會留在場內，形成山川本季第20發全壘打。西武也靠著打線大爆發，以11比0擊潰廣島。

對比過去兩年全壘打都僅止於24支作收，本季山川只花了49場比賽，就已經率先達陣20轟。山川認為，自己最大的改變在於心態，過去的他只要一打不好，就會鑽牛角尖的問自己「為什麼會這樣」。但現在比起在意結果，更會把注意力放在上場前的調整，即使被三振也會很快忘掉，積極備戰下個打席。

由於山川之前曾因傷缺陣，直到11日比賽結束後，他才終於補滿規定打席數。目前他3成05的打擊率排行洋聯第三，暫時落後火腿的松本剛及軟銀的今宮健太。42分打點則位居洋聯第2，且和樂天的淺村榮斗只差1分。如果這兩項數據能夠追上，將有機會挑戰打擊、全壘打和打點三冠王的寶座。

西武獅 山川穗高

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