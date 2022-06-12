U18世界盃／中華培訓隊36人出爐 台東移訓準備二連霸

今年玉山盃青棒賽由新北市隊奪冠取得組隊權，開始備戰今年U18世界盃、挑戰二連霸，培訓隊36人大名單也在今晚出爐，摘下本屆最有價值球員的林盛恩、包辦打擊、打點獎的宋嘉翔也都列名其中。

玉山盃今天冠軍戰由新北市以3：0擊敗桃園市，季軍則是台北市與台南市並列，選訓委員在參考玉山盃、王貞治盃、木棒聯賽表現後，開會討論出培訓隊名單，預計6月19日在台東展開第一階段集訓，7月初開始舉行7場藍白對抗賽，遴選出最終代表隊名單。

今年U18世界青棒賽將在9月9到18日於美國佛羅里達舉行，中華棒球協會表示，中華青棒代表隊將提前在9月2日赴美，並與美國、加拿大、澳洲等隊進行熱身賽，透過以賽代訓調整時差及熟悉國際賽強度。

2022年第30屆世界盃青棒錦標賽中華培訓隊名單如下：

投手（17人）：李致霖（高雄普門）、阮裕智（台南白河）、林盛恩（新北穀保）、舒治浩（台北陽明）、陽念希（桃園平鎮）、尹柏淮（台南白河）、張峻瑋（新北穀保）、曾奕翔（新北鶯歌）、黃保羅（桃園平鎮）、張元愷（台北大理）、林詔恩（桃園平鎮）、黃玠瀚（竹市成德）、王彥恩（桃園平鎮）、伍祐城（桃園平鎮）、蕭齊（新北穀保）、邱瑋綸（新北穀保）、蔡昊峻（雲林麥寮）。

捕手（4人）：宋嘉翔（新北穀保）、吳柏萱（台南南英）、胡孟智（桃園平鎮）、潘凱翔（宜蘭羅工）。

內野手（9人）：楊峻豪（新北穀保）、林鉑濬（新北鶯歌）、黃勇傳（桃園平鎮）、黃劼希（新北穀保）、李以諾（高雄普門）、王念好（桃園北科）、劉俊緯（新北穀保）、林劭威（高雄普門）、鄭俊瑋（雲林麥寮）。

外野手（6人）：林佳緯（新北穀保）、邱鑫（新北穀保）、柯敬賢（桃園平鎮）、孫易磊（新北穀保）、林楷峯（高雄普門）、陳致語（桃園平鎮）。

教練團

總教練（兼投手教練）：周宗志

打擊教練：王傳家

守備教練：鄭志強