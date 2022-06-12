中職／鋼龍超極巨化 8局好投率龍隊撕碎兄弟

味全龍隊洋投鋼龍今天在洲際球場大殺四方，對中信兄弟隊先發8局僅失2分，拿莫．伊漾開轟且猛打力挺，龍隊以5：2擊敗兄弟，鋼龍拿下本季第3勝。

兄弟此役投手安排出奇招，去年一度擁有「屠龍手」美稱的鄭凱文，近期對龍隊已失壓制力，兄弟本周決定跳過他的輪值，改由黃恩賜打頭陣、投3局失2分，第4局啟用牛棚，吳哲源、廖乙忠、呂彥青、楊志龍、林丞軒陸續接手，以投手車輪戰對付龍軍。

龍隊10安打、掃回5分，拿莫．伊漾貢獻3安最搶眼，先是在第2局以內野安打幫助球隊延續攻勢，第4局敲出陽春砲狙擊吳哲源，這是他本季第5轟，竄上全壘打榜與林立、許基宏並列首位；他在第8局再補上二壘打、再添1分打點，只差三壘打就是完全打擊。

鋼龍完全壓制兄弟打線，前8局投完共用91球，第9局繼續站上投手丘，但接連出現保送、安打，詹子賢代打敲安幫助兄弟打破鴨蛋，也摧毀了鋼龍的完封夢。

龍隊推出伍鐸成功「拆彈」，只用4球、面對2打席抓下3個出局數，幫助鋼龍以8局被敲5安打、失2分收工，取得本季第3勝，伍鐸也進帳第9次救援成功。